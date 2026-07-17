В Салавате с больницы взыскали средства на покупку лекарств пенсионерке

Суд в Салавате взыскал с местной больницы около 160 тыс. руб., потраченных пенсионеркой на покупку лекарств, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С соответствующим иском после заявления дочери пациентки обратилась прокуратура Салавата.

Проверка надзорного ведомства установила, что 77-летняя пенсионерка страдает гематологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме дорогостоящего лекарственного препарата.

Однако на протяжении пяти месяцев пациентку не обеспечивали необходимым лекарством в льготном порядке. Чтобы не прерывать лечение, она вынуждена была купить препарат самостоятельно.

Майя Иванова