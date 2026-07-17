Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары по объектам в Одесской области, включая портовую инфраструктуру, склады и цеха по производству беспилотников, стали частью стратегии, которую Минобороны России называет «ударами возмездия». Эти удары усилились после прекращения зерновой сделки 17 июля 2023 года, когда Россия вышла из соглашения, обеспечивавшего безопасный вывоз украинского зерна. В ответ на атаки на Крымский мост и другие объекты на территории России, российские силы целенаправленно поражают объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов и места производства и хранения безэкипажных катеров и дронов.

За последний год Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по портам Одесской области, таким как Одесса, Черноморск, Южный и Измаил, заявляя о поражении судов, портовой инфраструктуры, складов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Украинские власти, в свою очередь, подтверждают повреждения портовой и зерновой инфраструктуры, а представители ООН осуждали такие действия, напоминая о необходимости соблюдения международного гуманитарного права. По данным Минобороны РФ, помимо Одесской области, удары также наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним энергетической и транспортной инфраструктуре по всей стране.