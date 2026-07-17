Ирина Югова возглавила управление по культуре и туризму администрации Ижевска

На должность начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска назначили Ирину Югову. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. С 2023 года она была замначальника этого управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Ирина Югова родилась в 1984 году в Ижевске. Закончила УдГУ по специальности «Народное художественное творчество». Квалификация — «Художественный руководитель музыкально-инструментального коллектива, преподаватель». В 2024 году окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование». Дополнительно прошла профессиональную переподготовку по программам «Менеджер по персоналу» и «Менеджмент в образовании». Общий трудовой стаж Ирины Юговой — 17 лет. 14 из них — на руководящих должностях.