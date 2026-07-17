Челябинская компания выплатит 180 млн рублей за вред бухте в Тихом океане

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 180,5 млн руб. ущерба с челябинского ООО «Нефтегазсервис». Ранее первая инстанция признала, что компания нанесла вред бухте Заводская Авачинской губы Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Решение, которое пыталось оспорить ООО «Нефтегазсервис», принято Арбитражным судом Челябинской области 1 апреля 2026 года. Тогда было удовлетворено заявление Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Согласно документам суда, в 2023 году в ходе обследования бухты выяснилось, что пограничный сторожевой корабль «Воровский», принадлежащий «Нефтегазсервису», почти полностью оказался под водой. В месте затопления судна нашли нефтяные пятна и пленки, также там чувствовался характерный стойкий запах нефтепродуктов. «Нефтегазсервис» привлекли к административной ответственности. Поскольку компания так и не возместила ущерб, Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд и выиграло его.

«Нефтегазсервис» уже второй раз не смог обжаловать решение первой инстанции.

Ольга Воробьева