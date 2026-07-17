За полгода в Сибири закрылось более 12 тысяч компаний

В первой половине 2026 года в Сибирском федеральном округе прекратили деятельность 12,3 тыс. компаний. Показатель вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования аналитической службы FinExpertiza. Общее число организаций в округе уменьшилось на 2,9%. Наиболее высокая интенсивность сокращения бизнеса зафиксирована в Алтайском крае и Хакасии (по 3,6%).

В целом по итогам полугода число закрытых предприятий превысило количество открытых на 7 тыс. Всего в этот период в Сибири было создано 5,2 тыс. фирм, что на 22,9% меньше, чем годом ранее. Рост общего числа действующих компаний не зафиксирован ни в одном из регионов СФО.

Снижение регистраций свидетельствует о продолжающемся спаде предпринимательской активности, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП.

Лолита Белова