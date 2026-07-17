«Родина» выставила кандидатов в Госдуму в 12 сибирских одномандатных округах

«Родина» выдвинула своих кандидатов в депутаты Госдумы РФ в одномандатных округах в четырех регионах Сибирского федерального округа. Центризбирком заверил список кандидатов своим постановлением от 16 июля.

В Сибири «Родина» планирует бороться за мандаты в 12 одномандатных округах — в Красноярском крае (в трех), а также в Новосибирской (в четырех), Иркутской (в четырех) и Кемеровской областях (в одном). Так, руководитель регионального отделения партии в Красноярском крае Александр Шатилов стал кандидатом в Красноярском одномандатном округе №58.

Кроме того, Центризбирком заверил партсписок претендентов от «Родины». Кандидаты Алтайского и Красноярского краев, а также Республики Тыва и Кемеровской области сведены в одну региональную группу — №57. Все остальные сибирские регионы представлены отдельными группами. Так, новосибирскую группу №40 возглавил депутат законодательного собрания области Вячеслав Илюхин.

Валерий Лавский