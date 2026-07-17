Ж/д пути повредили в Воронежской области
В Воронежской области был поврежден один из железнодорожных путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовали по второму маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
При происшествии никто не пострадал, уточнили в компании. Повреждение обнаружили прошедшей ночью в 3:35 мск. Его причины еще устанавливаются.
В ЮВЖД предупредили о возможных задержках поездов дальнего следования и пригородных составов. «Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия», — отметили в пресс-службе.
Повреждение железных дорог, подобных описанному в новости, уже происходило в Воронежской области и других приграничных регионах, таких как Белгородская и Курская области. В некоторых случаях причиной назывался подрыв. Например, 5 июня 2025 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила, что повреждение железнодорожного полотна на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области является результатом подрыва, и были основания для возбуждения уголовного дела по статье о терроризме. Подобные инциденты приводили к задержкам до 26 поездов, в том числе следующих в Крым и Анапу.
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД), филиал РЖД, управляет железными дорогами в Воронежской и ещё нескольких областях Центральной России. ЮВЖД регулярно проводит ремонтные работы на своей сети. В 2023 году ЮВЖД отремонтировала 168,5 км пути в нескольких областях, включая Воронежскую, а в 2022 году планировался ремонт около 100 км путей, в том числе на перегонах Евдаково — Сагуны, где ранее происходили повреждения. Эти работы направлены на повышение скорости движения поездов и модернизацию инфраструктуры.