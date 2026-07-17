Челябинский застройщик построит в Донецке микрорайон на 20 тысяч жителей

Челябинская девелоперская компания «Весна» реализует проект комплексного развития территории в Донецке. Микрорайон «Флора» расположится на площади 68,9 га на стыке Куйбышевского и Кировского районов города. Проект предусматривает строительство жилья, рассчитанного на проживание более 20 тыс. человек. Соответствующий договор КРТ уже подписан с профильным министерством республики. Информация об этом появилась на сайте девелопера.

Согласно мастер-плану, в микрорайоне возведут дома по 6–8 этажей с закрытыми дворами, автономными системами тепло- и водоснабжения. Социальная инфраструктура будет включать школу на 1500 мест, три детских сада, поликлинику и центр культурного и спортивного развития. Проект также предполагает благоустройство набережной и создание пешеходного бульвара, соединяющего жилую застройку с транспортным узлом и торговым центром.

Инвестиционная привлекательность проекта для покупателей поддерживается действующей в ДНР программой льготной государственной ипотеки под 2% годовых. Кроме того, с 2023 года в регионе установлен режим свободной экономической зоны (СЭЗ), предоставляющий бизнесу льготы по налогу на прибыль, имущество и страховым взносам до 2050 года. Девелопер уже открыл представительство в Донецке и приступил к подготовке строительной площадки.

«Весна» работает с 2010 года. Одним из наиболее известных проектов застройщика в Челябинске является жилой квартал «Лесопарковый», возведенный на территории бывших производственных корпусов завода «Полет».

Евгений Рыженьков