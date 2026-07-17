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На Алтае будут судить топ-менеджеров КПК «Резерв» за хищение средств вкладчиков

В Рубцовский городской суд (Алтайский край) направлено уголовное дело о хищении денежных средств 25 вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Резерв». В совершении преступления по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере) обвиняются двое топ-менеджеров компании, сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, в 2018—2025 годах обвиняемые, зная, что кооператив не имеет возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили у 25 вкладчиков 17 млн руб. С жертвами были заключены договоры о передаче личных сбережений, отметили в надзорном ведомстве.

Обвиняемые взяты под стражу. На их имущество на общую сумму более 20 млн руб. наложен арест. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Михаил Кичанов

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