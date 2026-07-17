Пакистан и Китай станут учредителями организации сотрудничества в сфере ИИ

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар признал «отличной инициативой» создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). Заявление последовало на встрече с главой МИД КНР Ван И в Шанхае накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), сообщает агентство «Синьхуа».

Представитель Пакистана находится в Шанхае для участия в конференции и подписания соглашения об учреждении WAICO. По его словам, Пакистан гордится тем, что является одним из основателей организации, и надеется на укрепление сотрудничества с Китаем в области ИИ.

Ван И заявил, что присоединение Пакистана к WAICO послужит долгосрочным интересам Пакистана и его народа. Он отметил, что Китай содействует созданию организации, стремясь к «достижению международного консенсуса, развитию практического сотрудничества и наращиванию потенциала». Важной целью организации станет предоставление всем странам, особенно Глобального Юга, возможностей в равной степени извлекать выгоду из развития ИИ, передает агентство.

WAIC проводится в Китае ежегодно с 2018 года. В этот раз конференция посвящена теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего» и собрала более 1,4 тыс. участников. Всего 17—20 июля в рамках мероприятия запланировано свыше 140 форумов. Также работает выставка, где на площади более 100 тыс. кв. м представлены более 3 тыс. различных продуктов и технологий от 1,1 тыс. компаний со всего мира.

Эрнест Филипповский