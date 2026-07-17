Пакистан и Китай станут учредителями организации сотрудничества в сфере ИИ
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар признал «отличной инициативой» создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). Заявление последовало на встрече с главой МИД КНР Ван И в Шанхае накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), сообщает агентство «Синьхуа».
Представитель Пакистана находится в Шанхае для участия в конференции и подписания соглашения об учреждении WAICO. По его словам, Пакистан гордится тем, что является одним из основателей организации, и надеется на укрепление сотрудничества с Китаем в области ИИ.
Ван И заявил, что присоединение Пакистана к WAICO послужит долгосрочным интересам Пакистана и его народа. Он отметил, что Китай содействует созданию организации, стремясь к «достижению международного консенсуса, развитию практического сотрудничества и наращиванию потенциала». Важной целью организации станет предоставление всем странам, особенно Глобального Юга, возможностей в равной степени извлекать выгоду из развития ИИ, передает агентство.
WAIC проводится в Китае ежегодно с 2018 года. В этот раз конференция посвящена теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего» и собрала более 1,4 тыс. участников. Всего 17—20 июля в рамках мероприятия запланировано свыше 140 форумов. Также работает выставка, где на площади более 100 тыс. кв. м представлены более 3 тыс. различных продуктов и технологий от 1,1 тыс. компаний со всего мира.
Создание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO) отражает глобальную тенденцию к международному партнерству в этой сфере, что подтверждается аналогичными инициативами других стран. Например, в апреле 2024 года США и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании для совместного тестирования моделей ИИ, выработки общих подходов к безопасности и сотрудничества в научных исследованиях. В ноябре 2023 года на саммите по безопасности ИИ в Великобритании, в котором приняли участие 28 стран, включая Китай и США, была принята совместная декларация о сотрудничестве в определении рисков ИИ и разработке стратегий. Южная Корея и Италия также договорились расширять сотрудничество в сфере ИИ, производство чипов и аэрокосмической промышленности. Эти примеры демонстрируют, что различные страны признают необходимость совместной работы в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.
Развитие ИИ имеет значительные экономические последствия. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что к 2040 году применение технологий ИИ может увеличить объем мировой торговли почти на 40% и мировой ВВП на 12–13% за счет сокращения издержек и повышения производительности. Однако ВТО также предупреждает, что сосредоточение ресурсов для развития ИИ в основном в развитых странах может усугубить разрыв между богатыми и бедными государствами. Предложение Китая о том, что WAICO поможет странам Глобального Юга в равной степени извлекать выгоду из развития ИИ, поэтому является важным аспектом, направленным на преодоление потенциального неравенства. Сотрудничество в области ИИ часто включает совместные исследовательские проекты и инвестиции, что подчеркивает глобальную конкуренцию и необходимость в обмене знаниями и ресурсами для продвижения технологий.