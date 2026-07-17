Власти Чили расследуют законность выдачи гражданства детям россиян

Миграционная служба Чили ведет проверку законности выдачи гражданства по рождению детям россиян. По информации портала Ciper Chile, речь идет о 24 таких случаях, в которых родители имели временное разрешение на пребывание в стране. Отмечается, что у некоторых из детей гражданство уже аннулировано, в одном из случаев решение было оспорено в Апелляционном суде.

Законодательство Чили предполагает, что рожденные на территории страны дети являются ее гражданами. Однако при этом родители должны иметь постоянный статус пребывания в стране. По данным Службы записи актов гражданского состояния и идентификации Чили, с апреля этого года ведомству на этом основании пришлось лишить гражданства 62 несовершеннолетних. Не уточняется, все ли они являются гражданами России.

Как написано в расследовании Ciper Chile, случаи выдачи гражданства детям россиян в основном зарегистрированы в регионе Вальпараисо. В этом регионе работают два агентства, предлагающих услуги так называемого родильного туризма.

В посольстве России в Чили ТАСС заявили, что в курсе случаев пересмотра решения о присвоении гражданства южноамериканской республики детям россиян. В диппредставительстве сограждан призвали не принимать такие важные жизненные решения, как выбор места рождения детей, на основании «завлекающих постов в соцсетях».

Влад Никифоров