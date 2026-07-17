Экономист свинокомплекса «Красноярский» обвиняется в присвоении 2,2 млн рублей

В Большой Мурте перед судом предстанет экономист свинокомплекса «Красноярский» за присвоение 2,2 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Юлии Бабинской.

Как установило следствие, с сентября 2024 года обвиняемая систематически брала из сейфа денежные средства, принадлежащие организации, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Всего в течение года она присвоила более 2,2 млн руб.

Экономист призналась в совершении преступления. На имущество обвиняемой наложен арест, в том числе на автомобиль стоимостью 2,35 млн руб. и бытовую технику. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере) ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.

Михаил Кичанов