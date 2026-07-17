Airbus протестирует прямой 22-часовой полет из Франции в Австралию
Airbus испытает перелет из французской Тулузы в австралийский Мельбурн без пересадок. Полет займет около 22 часов. Испытания начнутся 24 июля совместно с австралийской авиакомпанией Qantas. Об этом сообщает AirJournal.
Тестовый полет выполнит лайнер Airbus A350-1000ULR с регистрационным номером F-WULR. Он предназначен для проекта Sunrise («Рассвет»), цель которого — создание прямых беспересадочных рейсов между Австралией, Европой и США.
Самолет вылетит из аэропорта Тулуза-Бланьяк и преодолеет расстояние около 17 тыс. км, после чего приземлится в Мельбурне около полудня 24 июля 2026 года. Испытательный борт пока не имеет пассажирского салона и необходим для сертификации ультрадальнемагистральной версии лайнера.
Во время рейса инженеры соберут данные о бортовых и топливных системах. Главным отличием версии ULR является дополнительный бак на 20 тыс. литров в хвостовой части, увеличивающий дальность полета почти до 18,5 тыс. км.
Всего Qantas заказала 12 таких самолетов. Первая поставка ожидается в апреле 2027 года, а коммерческая эксплуатация начнется во втором полугодии 2027 года.
Проект авиакомпании Qantas под названием Project Sunrise («Восход») по запуску самых длинных в мире беспосадочных коммерческих рейсов между Австралией и европейскими городами, а также Нью-Йорком, в течение долгого времени откладывался. Сначала его запуск планировался на 2025 год, затем на 2026-й, и теперь первый беспосадочный рейс Сидней-Лондон ожидается в октябре 2027 года.
В настоящее время рекорд самого длительного авиарейса принадлежит Singapore Airlines по маршруту Нью-Йорк-Сингапур (18 часов 40 минут). До 2018 года Qantas уже запустила прямой беспосадочный рейс между Лондоном и Пертом (17–18 часов), а позже появились рейсы из Перта в Рим (2022) и Париж (2024). Эти направления показали устойчивый спрос, что подтвердило целесообразность развития сверхдлинных маршрутов. Европейские регуляторы требовали от Airbus внести изменения в дополнительные топливные баки, необходимые для таких сверхдлительных перелетов.