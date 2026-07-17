Число претендентов на думский мандат от Республики Алтай достигло пяти

Число кандидатов, выдвинутых в депутаты Госдумы РФ от Алтайского одномандатного округа №2, достигло пяти. Этот округ включает всю территорию Республики Алтай.

Партия «Яблоко» выдвинула директора ООО «Ателье мебели», экс-депутата госсобрания — эл курултая Сергея Кухтуекова. «Коммунистов России», в свою очередь, будет представлять общественный деятель, самозанятый Павел Пастухов. Обе партии не представлены в парламенте Горного Алтая.

Ранее документы о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы направили представители парламентских партий. В их числе, министр молодежной политики и спорта региона Александр Суразов («Единая Россия»), первый секретарь усть-канского райкома КПРФ Аржан Бакрасов и депутат госсобрания от ЛДПР Роман Рехтин.

Валерий Лавский