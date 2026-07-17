Иран призвал страны Персидского залива не допускать атак США с их территории
Иранский МИД призвал страны Персидского залива не позволять США нападать на Иран с территории государств. Заявление публикует гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).
«Иран решительно призывает соседние страны южного Персидского залива немедленно предотвратить использование агрессорами своих сухопутных, морских и воздушных объектов и территорий для нападения на Иран»,— указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Тегеран не считает врагами соседние государства. Безопасность в регионе должна основываться на сотрудничестве между странами без военного присутствия США, подчеркнули в МИД.
Заявление Ирана связано с продолжающимися боевыми действиями в регионе и наличием американских военных объектов на Ближнем Востоке. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года, после чего Тегеран нанес ответные удары по американским базам в странах Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти атаки нанесли значительный ущерб ряду американских военных объектов.
Страны Персидского залива, где размещены американские военные базы, выражают беспокойство по поводу их статуса и функционала. После начала операции они подверглись ударам Ирана, что ставит под сомнение гарантии безопасности, предоставляемые Вашингтоном. Иран давно настаивает на том, что безопасность в регионе Персидского залива является внутренним делом местных игроков и присутствие внешних сил, включая США, неуместно.