Иран призвал страны Персидского залива не допускать атак США с их территории

Иранский МИД призвал страны Персидского залива не позволять США нападать на Иран с территории государств. Заявление публикует гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Иран решительно призывает соседние страны южного Персидского залива немедленно предотвратить использование агрессорами своих сухопутных, морских и воздушных объектов и территорий для нападения на Иран»,— указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Тегеран не считает врагами соседние государства. Безопасность в регионе должна основываться на сотрудничестве между странами без военного присутствия США, подчеркнули в МИД.