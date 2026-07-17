В Прикамье увеличилось количество жителей, получающих терапию из-за заболеваний почек

В Пермском крае число пациентов с заболеваниями почек, находящихся на заместительной почечной терапии (ЗПТ), за последние пять лет увеличилось на 31%. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом минздраве. Общая обеспеченность ЗПТ в регионе составляет 523 пациента на 1 млн населения, что соответствует среднему показателю по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным министерства, ежегодный прирост пациентов на заместительной почечной терапии составляет 5-8%, что является общероссийским трендом. Это связано с улучшением качества диагностики и доступности современной кардионефропротективной терапии, а также повышением продолжительности жизни. В министерстве уточнили также, что сегодня в Прикамье работает 12 диализных центров, два из них — в Перми и Кунгуре — были открыты в 2026 году. При этом дефицита свободных мест и очереди на лечение диализом нет.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что федеральная сеть диализных центров «Нефромед» планирует открыть клинику в Индустриальном районе Перми. Оператором центра может стать недавно зарегистрированное ООО «Диализный центр Пермь».