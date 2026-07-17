Восстановлено движение на одном из ранее закрытых из-за аварии путей СвЖД в Прикамье

Вечером 16 июля открыто движение поездов по одному пути на участке Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля из-за размыва земляного полотна на перегоне Кишерть — Шумково с железнодорожных путей сошли пять грузовых полувагонов и локомотив грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Из-за аварийных работ было изменено движение пассажирских поездов.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. В частности, будут изучены исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также надзорным органом контролируется восстановление железнодорожной инфраструктуры.