Трамп призвал отозвать лицензии у ABC и NBC за отказ транслировать его речь
Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканалы, которые не транслировали его обращение, посвященное безопасности выборов, должны быть лишены вещательных лицензий. Во время своего выступления господин Трамп напрямую обратился к руководству NBC и ABC, обвинив их в сокрытии информации о фальсификациях.
«В качестве редкого шага создатели фейковых новостей NBC и ABC заявили, что не будут освещать эту речь. Они знали, о чем пойдет речь. Подобное мошенничество должно караться отзывом их лицензий»,— сказал он (цитата по Politico).
Телеканалы CNN и NBC отказались от прямой трансляции речи президента, в которой он утверждал, что Китай получил незаконный доступ к миллионам файлов избирателей для вмешательства в выборы в США в 2018 и 2020 годах. Телеканалы CBS и Fox News показали обращение частично, а NBC и ABC транслировали его на своих стриминговых платформах.
Американские телеканалы по закону не обязаны транслировать выступления президента в прайм-тайм. Как отмечает Politico, СМИ уже отказывались от эфиров — в 2022 году несколько каналов не стали транслировать обращение Джо Байдена об угрозах демократии, а в 2014 году ABC, CBS и NBC проигнорировали выступление Барака Обамы по вопросам иммиграции.