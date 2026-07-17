Республике Алтай списали 154,7 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам

Объем бюджетных кредитов, списанных Республике Алтай в 2026 году, превысил 1 млрд руб. Очередное постановление федерального правительства о списании девяти регионам датировано 10 июля.

Согласно документу, республике списали 154,7 млн руб. «Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации ЖКХ (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами»,— говорится в постановлении.

Комментируя решение кабмина, глава Горного Алтая Андрей Турчак напомнил, что в апреле правительство РФ списало региону более 940 млн руб.

Доходы республиканского бюджета на 2026 год утверждены в размере 46,49 млрд руб. при расходах в 47,37 млрд руб.

Валерий Лавский