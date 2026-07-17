В Африке обнаружен неизвестный ранее вид обезьян

Международная группа ученых обнаружила в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) новый вид обезьян Colobus congoensis. Он относится к обезьянам-колобусам, но отличается оранжевой каймой на губах. Это пятый новый вид африканских обезьян, обнаруженный за последние 75 лет, сообщает австралийское ABC News.

Попытки найти новый вид обезьян велись с 2008 года, когда нечеткое изображение Colobus congoensis было обнаружено при съемке тропических лесов национального парка Ломами. Обезьяна относится к группе колобусов и больше всего похожа на Colobus satanas (черного колобуса), обитающего в западно-центральной Африке и на острове Биоко в Экваториальной Гвинее. Однако генетический, анатомический и акустический анализы подтвердили, что Colobus congoensis, вероятно, отделился от своего ближайшего известного родственника около 4-5 млн лет назад.

Colobus congoensis, в отличие от других колобусов, значительно меньше по размеру — весит около 6,8 кг. Вид обитает на сравнительно небольшой территории, поэтому ученые предлагают внести его в Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Влад Никифоров