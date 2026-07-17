В Катаре ребенок пострадал при отражении ракетного удара Ирана

Министерство обороны Катара сообщило о предотвращении ракетного удара со стороны Ирана. При проведении операции по перехвату осколками был ранен ребенок, отмечает МВД страны. Ему оказывают медпомощь.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова очевидца, в столице Дохе было слышно несколько похожих на взрывы звуков. Тогда на мобильные телефоны был отправлен сигнал тревоги.