В Катаре ребенок пострадал при отражении ракетного удара Ирана
Министерство обороны Катара сообщило о предотвращении ракетного удара со стороны Ирана. При проведении операции по перехвату осколками был ранен ребенок, отмечает МВД страны. Ему оказывают медпомощь.
Как сообщает Reuters со ссылкой на слова очевидца, в столице Дохе было слышно несколько похожих на взрывы звуков. Тогда на мобильные телефоны был отправлен сигнал тревоги.
Ракетный удар Ирана по Катару — не первый инцидент в регионе. Иран регулярно наносил удары по Катару и другим странам Персидского залива, где расположены американские военные базы, начиная с февраля 2026 года после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Целями этих атак часто становились военные объекты, такие как авиабаза Аль-Удейд, а также энергетическая инфраструктура, включая нефтегазовые объекты в Рас-Лаффане и Месаиде, и танкеры.
Катар в свою очередь неоднократно заявлял о праве на ответный удар. МИД Катара выражал протест против атак, называя их нарушением суверенитета и воздушного пространства страны. Хотя Катар стремится к дипломатическому урегулированию конфликта, он поддерживает позицию Ирана о праве на самооборону и считает, что уничтожение Ирана — не выход из конфликта.