Банду телефонных мошенников осудят в Новосибирске за кражу 18 млн руб.

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении банды телефонных мошенников. Семи фигурантам дела, четверо из которых являются несовершеннолетними, вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, с января 2025-го по февраль 2026 года злоумышленники через мессенджеры, а также телефонные звонки убеждали жертв, что предотвращают хищения денег с их банковских счетов. Аферисты, установили правоохранители, представлялись потерпевшим сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций, убеждая передать им средства через курьеров.

Ущерб от действий обвиняемых следствием оценивается более чем в 18 млн руб. В надзорном ведомстве уточнили, что большая часть пострадавших были гражданами пожилого возраста.

Александра Стрелкова