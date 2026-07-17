Трамп: власти выявили 278 тыс. зарегистрированных на выборы неграждан США

Министерство внутренней безопасности США выявило около 278 тыс. лиц, не имеющих американского гражданства, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах в стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Согласно анализу МВБ, спискам избирателей штатов и публично доступной информации, были выявлены примерно 278 тыс. неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что, так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше».

Как отмечает CNN, программа сопоставления данных, о которой говорит Дональд Трамп, показывает завышенное число подозреваемых неграждан, так как ошибочно указывает такими натурализованных граждан — иммигрантов, получивших гражданство США.