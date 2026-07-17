Трамп: власти выявили 278 тыс. зарегистрированных на выборы неграждан США
Министерство внутренней безопасности США выявило около 278 тыс. лиц, не имеющих американского гражданства, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах в стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters
«Согласно анализу МВБ, спискам избирателей штатов и публично доступной информации, были выявлены примерно 278 тыс. неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что, так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше».
Как отмечает CNN, программа сопоставления данных, о которой говорит Дональд Трамп, показывает завышенное число подозреваемых неграждан, так как ошибочно указывает такими натурализованных граждан — иммигрантов, получивших гражданство США.
Заявления Дональда Трампа о выявленных негражданах, зарегистрированных для голосования, перекликаются с его давними утверждениями о фальсификациях на выборах. Например, после президентских выборов 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену, Трамп неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы, хотя суды и Генеральная прокуратура не нашли этому доказательств. Он также обвинял своих оппонентов во вмешательстве в выборы, называя уголовные дела против себя «вмешательством в выборы».
Позднее, в 2024 году, Дональд Трамп призывал также «национализировать» выборы в США, чтобы федеральные агенты подсчитывали голоса, а не власти штатов. Это было ответом на его стремление к обеспечению честности выборов и критике нынешней децентрализованной системы голосования.