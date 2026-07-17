Китайский стартап выпустил крупнейшую в мире ИИ-модель

Компания Moonshot AI, китайский стартап в области искусственного интеллекта, анонсировала выход новой модели с открытым исходным кодом Kimi K3, содержащей 2,8 триллиона параметров. Как заявил сам разработчик, это крупнейшая модель ИИ из всех существующих.

В компании подчеркнули, что большее количество параметров означает более высокий потенциал возможностей модели и способствует более высокой производительности. Заявленный уровень возможностей модели Kimi K3 сопоставим с ведущими мировыми моделями, имеющими закрытый исходный код. Она адаптирована для выполнения сложных задач, таких как создание программного обеспечения, научные разработки и углубленные исследования. По собственным оценкам Moonshot, по общему уровню интеллекта K3 уступает лишь двум моделям в мире — Claude Fable 5 от Anthropic и GPT-5.6 Sol от OpenAI.

Компания Moonshot AI была основана в марте 2023 года выпускниками университета Цинхуа. Вскоре после основания оценка компании достигла $3 млрд. По данным Financial Times, параллельно с запуском новой модели Moonshot привлечет дополнительные инвестиции, достигнув оценки в $31,5 млрд.

Влад Никифоров