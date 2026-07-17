SpaceX отменила испытательный запуск корабля Starship за секунду до старта

Запуск ракеты-носителя Starship компании SpaceX был прерван на последней секунде перед стартом 13-го испытательного полета, так как часть из 33 двигателей не запустилась. Как сообщил глава компании Илон Маск, новая попытка запуска состоится в начале следующей недели.

Отмена старта произошла менее чем за секунду до запланированного времени на космодроме Starbase в Техасе, передает Reuters. На трансляции было видно, как двигатели ракеты зажглись, но почти сразу отключились. Как пояснил представитель SpaceX Дэн Хуот, во время запуска двигателей Raptor сработала автоматическая блокировка ускорителя. Для устранения неполадок специалисты заменят два двигателя.

Акции SpaceX на внебиржевых торгах упали примерно на 3%. На момент закрытия торгов 16 июля стоимость ценных бумаг зафиксировалась на отметке $131,11, что стало первым падением ниже цены IPO ($135).