Футболка Пеле с финала ЧМ-1958 ушла с молотка за $4,88 млн

Футболка, в которой единственный в футболе трехкратный чемпион мира Пеле играл в матче против Швеции в 1958 году, была продана в четверг на аукционе Sotheby's за $4,88 млн. Финальный матч чемпионата мира стал победным для Бразилии (5:2). Об этом сообщает ESPN.

Сумма сделки установила абсолютный рекорд для коллекционных вещей бразильского футболиста. Прошлый максимум удерживала проданная в 2022 году карточка новичка Пеле 1958 года от Alifabologet, стоимость которой составила $1,33 млн.

В проданной на аукционе майке играл 17-летний Пеле, забивший два гола на 55-й и 90-й минутах матча. Он до сих пор сохраняет статус самого молодого футболиста, выходившего на поле и забивавшего в финалах мировых первенств. Сразу после финала Пеле подарил футболку своему партнеру по сборной Диде, который позже передал ее Музею спорта в Рио-де-Жанейро.

В 2004 году музей выставлял этот лот на аукционе Christie's — тогда его приобрели за $105,6 тыс.

Футболка заняла вторую строчку в списке самых дорогих футболок футболистов в истории. Она уступает только майке Диего Марадоны с матча «Рука Бога» на чемпионате мира 1986 года, ушедшей с молотка за $9,28 млн.