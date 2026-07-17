Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Если от США поступят реальные предложения по поводу урегулирования конфликта на Украине, Россия от них отказываться не будет, сказала представитель МИД России Мария Захарова.

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент (России Владимир Путин,— "Ъ"): "Работайте, братья"»,— сказала госпожа Захарова, комментируя в эфире «Первого канала» позицию Вашингтона по Украине (цитата по ТАСС).

Представитель МИД добавила, что атаки на территорию России — совместное преступление Украины и западных стран. Она также указала, что Европа, говоря о гарантиях безопасности для Украины, не предлагает никаких гарантий для России.