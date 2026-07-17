Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией

Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Италией, сообщил МИД страны. Причиной стало заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, в котором он назвал правительство Никарагуа экстремистским.

В заявлении МИД Никарагуа указано, что Манагуа сожалеет о возникшей ситуации, так как до этого отношения с итальянскими властями строились на «уважении и понимании процессов». В ведомстве подчеркнули, что решение принято в ответ на «необоснованные, агрессивные и безответственные заявления», а также обратили внимание на проявление «европейского высокомерия». Сам господин Таяни заявил, что решение Никарагуа не заставит его изменить позицию.

На форуме в Мадриде Антонио Таяни заявил, что Рим не имеет ничего общего «с видением экстремистских правительств», упомянув Никарагуа. Он также обвинил Манагуа в укрывательстве Алессио Казимирри — бывшего члена итальянской леворадикальной террористической организации «Красные бригады». В ответ посольство Италии в Манагуа получило ноту протеста.

Алессио Казимирри возглавлял террористическую группировку, ответственную за похищение и убийство бывшего премьера Италии Альдо Моро в 1978 году. Казимирри имеет гражданство Никарагуа и остается единственным из всех фигурантов дела Альдо Моро, кто не был привлечен к ответственности.