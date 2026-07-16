Саратовец получил 28 лет за участие в запрещенном «Русском добровольческом корпусе»

Жителя Реутова приговорили к 28 годам лишения свободы по делу о госизмене. Второй Западный окружной военный суд признал 45-летнего Евгения Савостина виновным в участии в «Русском добровольческом корпусе» (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы. Уголовное дело было возбуждено по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2-й Западный окружной военный суд приговорил саратовца к 28 годам за госизмену

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда 2-й Западный окружной военный суд приговорил саратовца к 28 годам за госизмену

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Суд установил, что с января по февраль 2023 года фигурант вступил в Киеве в «РДК», где обучился водить бронетранспортер. После этого господину Савостину выдали оружие, боеприпасы, снаряжение и амуницию для участия в боевых действиях на территории ДНР и Харьковской области Украины. По сообщению прокуратуры, осужденный доставлял на транспорте личный состав «РДК» и вооружение к местам ведения боевых действий с применением вооружения и военной техники против военнослужащих ВС РФ, выполняющих задачи специальной военной операции.

Известно, что фигурант уехал из Украины в Саратов в октябре 2025 года по указанию руководства «РДК». Там он ожидал дальнейших указаний. Преступную деятельность господина Савостина пресекли оперативники 30 октября того же года.

Из 28 лет лишения свободы шесть саратовец будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он приговорен к штрафу в 500 тыс. руб. и ограничению свободы на два года. Суд также обратил в доход государства 2,4 млн руб., полученные фигурантом в результате преступной деятельности. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова