«Урицкий молокозавод» потерял регистрацию из-за нарушений баланса жира в ряженке

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям приостановило регистрацию уполномоченного лица ООО «Урицкий молокозавод» (Орловская область). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причиной стало несоответствие жирового баланса при выработке ряженки 3,2%, выявленное при анализе производственной транзакции: суммарный вес молочного жира в сырье составил 497,6 кг, тогда как в готовой продукции показатель достиг 699 кг. В ведомстве отметили, что выпуск в оборот продукции с нарушением прослеживаемости создает риски для здоровья потребителей.

По данным Rusprofile, ООО «Урицкий молокозавод» зарегистрировано в Урицком районе Орловской области в 2006 году. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания принадлежит ООО «Молочные Облака», единственным владельцем которого выступает Дмитрий Сенько, который также является президентом московского АО «Агротехнология». Генеральный директор — Валерий Кириченко. Выручка ООО за 2025 год составила 377,8 млн руб., чистая прибыль — 891 тыс. руб. По собственным данным, ООО производит около 40 наименований продукции, в 2006 году вошло в состав ЗАО «Агротехнология». По данным Rusprofile, в состав холдинга входит орловское ООО «Русь» (выращивание зерновых) и московское АО «Агрохиминвест» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Всего за первое полугодие 2026 года управление выявило 896 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Большая часть нарушений (826) пришлась на Орловскую область, 70 — на Курскую. В числе типичных нарушений — несвоевременное гашение транспортных эВСД, оформление возвратных эВСД без фактического перемещения продукции, оформление транспортных документов на продукцию с аннулированными производственными сертификатами, а также несоответствие жирового баланса.

Всего Управлением объявлено более 850 предостережений о недопустимости нарушений. За неоднократные нарушения 29 учетных записей уполномоченных лиц заблокированы.

Ульяна Ларионова