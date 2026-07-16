FT: оператор телесуфлера Трампа незаконно делал ставки на слова из речей президента
Регуляторы в США начали следствие в отношении Габриэля Переса, долгое время работающего оператором телесуфлера президента США Дональда Трампа. Переса подозревают в том, что он, зная, о чем будет говорить президент, делал ставки на слова, которые будут или не будут произнесены в речи. Ставки делались на так называемом рынке упоминаний на платформе Kalshi. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
По информации источников газеты, в начале марта аналитики и участники рынка обратили внимание на подозрительную активность одного из аккаунтов, владелец которого делал ставки на слова, упоминания стран, экономические термины и политические лозунги в предстоящих речах американского президента.
Затем свое расследование начала и компания Kalshi. Информацию о подозрительных ставках передали регулятору — Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Аккаунт был заморожен. По словам юрисконсульта компании Роберта Денолта, на своих ставках Габриэль Перес незаконно заработал как минимум $90 тыс. Платформа запрещает делать ставки, основанные на непубличной информации, полученной игроками в связи с их работой.
По информации газеты, господин Перес работает оператором телесуфлера Дональда Трампа с 2016 года. В настоящее время он «активно сотрудничает» с органами, ведущими расследование.
Инцидент с оператором телесуфлера не является первым случаем, когда действия людей, связанных с Дональдом Трампом, становятся предметом регулирования на рынках. Ранее, в апреле 2025 года, сенаторы США призывали к расследованию в отношении самого Трампа по подозрению в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле. Тогда заявления президента о задержке пошлин и его публикации в социальных сетях вызвали резкий рост рынка, что позволило некоторым участникам рынка заработать на этом. Расследованием этих случаев занимается Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Также Комиссия по торговле товарными фьючерсами уже изучала аналогичные подозрения в инсайдерской торговле в апреле 2026 года, когда перед заявлениями Трампа об отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре и прекращении огня, несколько трейдеров смогли выгодно заключить контракты на нефть. Эти случаи также привели к резкому снижению цен на нефть и росту акций, а игроки, заключившие своевременные контракты, получили значительную прибыль.