Отказное постановление

Совет директоров АО «Банк Пермь» предложил «развернуть» решение мартовского собрания акционеров. Тогда совладельцы приняли решение о допэмиссии 200 тыс. акций, что привело к корпоративному конфликту. Миноритарий Валентина Колесникова обратилась в суд, потребовав признать его незаконным, поскольку это приведет к размыванию доли миноритариев. По ее мнению, допэмиссия проводится в интересах лиц, связанных с бизнесменом Валерием Гараевым. Источники утверждают, что ранее факт такого контроля банка якобы уже установил ЦБ. Эксперты полагают, что отмена решения может быть связана с намерением прекратить спор в суде и провести допэмиссию уже на законных основаниях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

30 июля в АО «Банк Пермь» запланировано вне­очередное собрание акционеров. Это следует из документов, размещенных на сайте кредитной организации. Собственникам предложено отменить принятые ими же в марте решения. Тогда подавляющее большинство из них проголосовали за дополнительное размещение 200 тыс. акций стоимостью 500 руб. каждая и изменение устава общества. Необходимость отмены этих решений не раскрывается. С представителями банка связаться по известным редакции телефонам вчера не удалось, председатель правления Кирилл Болтрушевич на звонок не ответил.

Ранее планировалось, что допэмиссия будет проходить в два этапа. На первом акции должны были предложить совладельцам, которые проголосовали против этой процедуры или воздержались. Второй этап предполагал, что право приобретения возникнет у ООО «Аспект» (вложения в ценные бумаги), а также у трех физлиц: Людмилы Златкиной, Валерия Гараева и Александра Аспидова. Господин Аспидов является совладельцем «Аспекта» и вместе с Валерием Гараевым и Дмитрием Златкиным также является совладельцем компаний, которые контролируют сеть гостиниц и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс».

АО «Банк Пермь» действует с 1990 года и является одним из старейших финансовых учреждений в Прикамье. Банк предлагает услуги для бизнеса и частных клиентов. В течение более 30 лет финансовой организацией руководила Людмила Саранская, которая оставила свой пост в ноябре 2025 года. Актуальная структура совладельцев в доступных информационных системах не раскрывается.

После мартовского собрания у банка и части со­владельцев возник корпоративный конфликт с миноритарным акционером Валентиной Колесниковой, обратившейся в Арбитражный суд Пермского края с иском к банку. В частности, госпожу Колесникову не устроили как решение о дополнительной эмиссии, так и цена размещаемых акций в размере 500 руб. По ее мнению, рыночная цена одной акции составляет не менее 12 тыс. руб. Дополнительное размещение, считает госпожа Колесникова, приведет к размыванию ее доли. Истец полагает, что решение является частью «теневой» сделки по установлению контроля над банком со стороны гос­под Гараева, Златкина и Аспидова. При этом акции были приобретены на подконтрольных им номинальных акционеров.

Как утверждают знакомые с ситуацией источники, предложению отменить дополнительную эмиссию предшествовала проверка ЦБ, которая якобы подтвердила, что в прошлом году акции АО «Банк Пермь» приобрели лица, образующие одну группу. В то же время он полагает, что даже в случае отмены размещения новых 200 тыс. ценных бумаг контроль над кредитной организацией сохранят Валерий Гараев и его бизнес-партнеры.

Отметим, что после внеочередного собрания у совладельцев может возникнуть право требования от «Банка Пермь» выкупа акций. Это произойдет, если они проголосуют против отказа от доп­эмисси и изменения устава или не будут голосовать. Цену выкупа одной обыкновенной акции совет директоров установил в размере 8,46 тыс. руб.

Руководитель дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева полагает, что решение отказаться от дополнительного размещения, скорее всего, является юридическим ходом на фоне иска Валентины Колесниковой. «Банк, отменяя прошлое решение, по сути, исправляет текущую ситуацию и снимает предмет спора, после этого он получает возможность провести допэмиссию с иной ценой и без нарушения процедур, не дожидаясь судебного решения»,— полагает эксперт.

Дмитрий Астахов