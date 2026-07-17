Просмотр в копилку

У Rutube выросли просмотры авторского контента: его доля от общего времени смотрения в первом полугодии составила 41,4%, увеличившись на 4,8 процентного пункта, а самую высокую динамику роста времени смотрения показала категория «Культура». Участники рынка отмечают, что для российских видеосервисов в целом это признак зрелости, а одним из главных факторов развития для блогеров становится возможность построить долгосрочную карьеру внутри экосистемы платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доля от общего времени смотрения авторского контента на Rutube в первом полугодии составила 41,4% против 36,6% годом ранее, сообщил “Ъ” представитель видеохостинга. Самую высокую динамику роста времени смотрения на платформе показала категория «Культура»: ее показатели выросли вдвое. На втором месте — «Красота»: время просмотра контента этой тематики выросло в 1,6 раза год к году. Однако пользователи «стали тратить на 20% меньше времени на просмотр контента о психологии, хотя досматривать стали на 14% больше видео по этой теме»,— уточнили в компании.

Рост времени смотрения в Rutube связывают с масштабным перезапуском разделов с тематическим контентом в январе—июне, привлечением топ-инфлюенсеров, а также увеличением библиотеки.

Также видеохостинг отмечает рост вовлеченности зрителей: «В среднем они просматривали не менее 34% от хронометража выбранного видео, что уже превышает аналогичные показатели YouTube в России до блокировки сервиса». Число авторов на площадке за полугодие выросло в 3,5 раза, достигнув более 1,4 млн.

В «VK Видео» отказались комментировать долю от общего времени смотрения авторского контента на платформе за период. Впрочем, за прошлый год число авторов платформы достигло 400 тыс., увеличившись более чем в два раза. Лидерами роста по числу авторов в прошлом году стали категории: «развлечения», прибавив 94% блогеров, «гейминг» — 93% креаторов, «детский и семейный контент» — 89%, «новостной и политический контент» — 38%.

На эти категории приходится две трети всего времени просмотра видео на платформе, уточняли в компании.

По данным TelecomDaily на май, максимальную узнаваемость в России, на уровне 92%, на сегодня имеют три сервиса: Rutube, «VK Видео» и YouTube. Об использовании Rutube заявили сразу 79% опрошенных, «VK Видео» — 66%, YouTube — 42% (72% — годом ранее). Если сравнивать с прошлым годом, то по доле просмотров укрепили свои позиции Rutube — с 77% в 2025-м до 79% в 2026-м, в то время как у «VK Видео» доля просмотров снизилась с 74% до 66%.

Российские видеоплатформы выходят на этап «зрелой конкуренции», борются не только за аудиторию, но и за сильных авторов, считает сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова: «Поэтому одним из главных факторов становится возможность построить долгосрочную карьеру внутри экосистемы платформы». По ее словам, это также является важным сигналом для брендов. Последним уже недостаточно приобрести доступ к аудитории автора, а необходимо органично войти в его контентную среду, сохранить доверие зрителя и создать материал, который обладает ценностью даже без прямого рекламного призыва, считает гендиректор экосистемы креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury Алина Дорохина.

В случае с Rutube не ясно, что именно платформа относит к авторскому контенту, то есть входят ли в него загруженные пользователями проекты, не имеющие официального правообладателя в России»,— отмечает источник “Ъ” на медиарынке. Другой собеседник “Ъ” при этом замечает, что в лидирующей по смотрению категории «Культура» не присутствуют каналы, публикующие такой контент.

«Рост интереса к экспертным и нишевым категориям означает, что российские видеосервисы постепенно становятся площадкой для точечной работы с профильной аудиторией. Именно этот тренд, на мой взгляд, будет определять развитие рынка в ближайшие годы»,— резюмирует Татьяна Иванова.

Юлия Юрасова