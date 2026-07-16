Euroclear после отклонения апелляции по иску ЦБ не признал юрисдикции суда РФ
Euroclear не признает юрисдикции российского суда после того, как суд в Москве отклонил его апелляционную жалобу против иска Банка России. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear.
«15 мая 2026 года Московский суд первой инстанции вынес решение в пользу Центрального банка Российской Федерации по его иску к Euroclear. Euroclear обжаловал решение суда, однако 16 июля 2026 года апелляционная жалоба была отклонена. Euroclear не признает юрисдикцию данного суда, а подобные требования не признаются законодательством ЕС»,— отметил господин Кульков. Он добавил, что Euroclear будет оспаривать требования ЦБ РФ о взыскании с бельгийского депозитария €200 млрд.
В конце 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой активов. Суд удовлетворил иск 15 мая этого года. Euroclear это решение не признал. 26 мая суд в Москве обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению, после чего бельгийский банк подал апелляцию. Сегодня суд в Москве ее отклонил.
Иск Банка России к Euroclear на €200 млрд (или 18,17 трлн рублей) был подан в Арбитражный суд Москвы в декабре 2025 года. Эти убытки, по оценкам ЦБ, связаны с блокировкой российских активов Евросоюзом после 2022 года: около €180 млрд из них находились в Euroclear. Изначально иск требовал компенсации из-за планов Еврокомиссии направить средства из депозитария на кредитование Украины, а также из-за невозможности Банка России распоряжаться своими активами в Euroclear.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству ЦБ, который ссылался на банковскую тайну и беспрецедентную сумму иска. Euroclear ранее безуспешно оспаривал это решение о закрытом режиме. В ходе процесса российские арбитражные суды неоднократно удовлетворяли иски других российских банков и компаний к Euroclear на миллиарды рублей и миллионы долларов из-за заблокированных активов.
Хотя Euroclear отказывается признавать юрисдикцию московских судов, российская сторона не исключает обращения в международные суды и арбитражи для защиты своих интересов. Российские власти также неоднократно предупреждали о возможных ответных мерах в случае конфискации замороженных российских активов. При этом Euroclear уже направлял около €6,6 млрд (и планирует еще €1,4 млрд) из доходов от замороженных российских активов Украине.