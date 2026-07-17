Кандидаты отодвинулись от партии

На сентябрьских выборах в Госдуму «Единая Россия» (ЕР) впервые закрыла кандидатами все 225 одномандатных округов, однако в нижнюю палату все равно могут пройти так называемые административные самовыдвиженцы — представители власти, сторонящиеся бренда партии. В Липецкой области в таком качестве выдвинулся вице-губернатор Сергей Курбатов, который обещает стать «депутатом для всех», а в Ставропольском крае — вице-премьер Илья Дроздов, ранее избиравшийся от ЛДПР. Кроме того, в Дагестане сойдутся сразу два выпускника «Времени героев» — кандидат от ЕР и самовыдвиженец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О желании принять участие в думских выборах в качестве самовыдвиженцев заявили 82 человека. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (174), и почти вчетверо — чем в 2016-м (304). Распределились «самодвиги» неравномерно: по два человека выдвинулись в Махачкалинском и Буйнакском округах (Дагестан), Люберецком и Подольском (Подмосковье), Металлургическом и Магнитогорском (Челябинская область), а также Калужском и Тамбовском, по три — в Сыктывкарском (Коми), Хакасском, Ярославском, Тушинском и Центральном (Москва). Для регистрации им необходимо собрать в свою поддержку подписи 3% избирателей (в среднем около 14,5 тыс. автографов).

По данным “Ъ”, наибольшие шансы на победу среди самовыдвиженцев есть у Сергея Курбатова и Ильи Дроздова. Первый еще 1 апреля заявил о решении баллотироваться по Липецкому округу, предварительно заручившись поддержкой губернатора, секретаря местной ячейки ЕР Игоря Артамонова. Чиновник планировал участвовать в предварительном голосовании партии власти, однако затем предпочел выдвинуться как независимый кандидат, чтобы стать «депутатом для всех». От ЕР оппонирует директор молодежного центра Евгения Топильская.

У Ильи Дроздова богатый политический опыт, в том числе федерального уровня: в 2011 году он уже избирался в Госдуму по спискам ЛДПР. Спустя пять лет продлить мандат он не сумел, но зато прошел в краевую думу. А еще год спустя депутат угодил в ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. В 2018 году его исключили из партии, и он перешел в краевое правительство.

Пять лет назад административных самовыдвиженцев на думских выборах было больше: формально независимыми кандидатами выступали актер Дмитрий Певцов, телеэрудит Анатолий Вассерман, поисковик Олег Леонов, депутат четырех созывов Вячеслав Резник и крымский парламентарий Леонид Бабашов. Партия власти не выдвигала против них вообще никого. Двое последних после избрания вошли во фракцию ЕР, господа Певцов и Леонов — «Новых людей» (НЛ), а господин Вассерман — «Справедливой России» (СР). Переизбираться планируют только господа Резник и Бабашов, при этом в новый созыв оба баллотируются уже от ЕР.

Ранее “Ъ” насчитал не менее 14 «согласованных» округов, где партия власти готова уступить мандаты оппозиции (см. “Ъ” от 8 июля). По четыре территории отведены КПРФ и СР, три — ЛДПР, по одной — НЛ и «Родине». Кроме того, Ярославский округ «согласован» под самовыдвиженца Анатолия Лисицына.

Нестандартная картина сложилась по Махачкалинскому округу, где в качестве самовыдвиженца баллотируется замминистра республики по здравоохранению Магомед Валихов. Он является ветераном спецоперации, кавалером трех орденов Мужества и участником президентской программы «Время героев». При этом от ЕР идет еще один выпускник «Времени героев» — Герой России Энвер Набиев. Параллельно он занимает вторую строчку в региональной группе партийного списка, то есть «списочный» мандат ему обеспечен.

В пресс-службе ЕР оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Высокопоставленный единоросс объяснил наличие «согласованных» под самовыдвиженцев округов поэтически: «Се ля ви».

Административными самовыдвиженцами становятся по разным причинам, говорит политолог Константин Калачев — например, если социология показывает не самую благоприятную картину. Эксперт не исключает, что Илья Дроздов в случае избрания может примкнуть к оппозиционной фракции: «Он давний либерал-демократ, исключенный при Жириновском. Но при Слуцком может войти во фракцию ЛДПР». Случай в Дагестане, по мнению господина Калачева, может быть следствием конфликта внутри республиканской элиты.

Степан Мельчаков; Сергей Толмачев, Воронеж