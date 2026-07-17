В Москве простились с актером Юрием Смирновым

В четверг, 16 июля, в Театре на Таганке состоялось прощание с народным артистом России Юрием Смирновым, прослужившим там более 60 лет. Он скончался в Москве 11 июля, актеру было 87 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В 1963 году Юрий Смирнов окончил Театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу Московского театра драмы и комедии. Через год Юрий Любимов преобразовал его в Театр на Таганке. Таким образом, Юрий Смирнов проработал там с момента основания и до самой смерти. За это время он сыграл десятки ролей на сцене театра, в том числе в постановках «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица» и «Десять дней, которые потрясли мир».

Помимо этого, актер снимался в кино, чаще — в ролях второго плана. Известность ему принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш» 1971 года. Музыка именно из этого фильма играла на траурной церемонии. Пока друзья, коллеги и поклонники возлагали цветы к гробу актера, со сцены зачитали телеграмму от Союза театральных деятелей России, написанную его главой актером Владимиром Машковым. «Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации — от культовых "Бумбараша" и "Вечного зова" до изысканной баллады о доблестном рыцаре в глубоких белых одеждах»,— вспоминал он.

«Театр на Таганке был главной сценой жизни Юрия Николаевича. Он вошел в ту команду, которая формировала дух Таганки, ее нерв, правду, бунтарство — и выход на прямой честный диалог со зрителем»,— рассказала во время гражданской панихиды актриса театра Екатерина Рябушинская. Ее коллега Лидия Савченко отдельно отметила, что Юрий Смирнов никогда не участвовал в закулисных интригах и поэтому его любила вся труппа.

На прощании также присутствовала семья актера: жена, актриса Галина Гриценко, сын, режиссер Максим Смирнов (на фото). После траурной церемонии гроб с телом актера под продолжительные аплодисменты вынесли из театра. Через несколько часов Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова