Стармер сделал лордом мэра Лондона
Аппарат премьер-министра Великобритании опубликовал список новых членов палаты лордов, предложенный парламентскими партиями и утвержденный королем Карлом III. Наибольшее внимание в этом списке из 26 человек эксперты обращают на сэра Садика Хана, нынешнего мэра британской столицы. Его кандидатура была внесена уходящим премьер-министром страны сэром Киром Стармером.
Садик Хан
Фото: Armin Durgut / AP
Комментаторы отмечают, что членство в палате лордов не означает, что сэр Садик сложит свои полномочия мэра. Более того, как отмечает The Guardian, первый мусульманин—мэр Лондона, избранный на этот пост в 2016 году, неоднократно говорил, что собирается до конца использовать свой третий срок в этой должности, который заканчивается в мае 2028 года. Тем не менее членство в палате лордов позволяет ему претендовать на министерское кресло в новом кабинете министров Энди Бёрнема, который приступит к обязанностям премьер-министра страны в ближайший понедельник, 20 июля.
Сэр Садик Хан, мэр Лондона, является политиком-лейбористом и сыном водителя автобуса. В 2016 году он стал первым мусульманином, избранным на пост мэра Лондона, а затем и первым человеком, кто был выбран на эту должность в третий раз. В 2005 году Хана избрали в парламент от его родного Тутинга.
Кир Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 22 июня после того, как стало очевидно, что он потерял доверие парламентской фракции Лейбористской партии и членов кабинета министров. Его преемником, вероятно, станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем, который, как ожидается, не столкнется с соперничеством за пост лидера Лейбористской партии и автоматически станет премьер-министром после 16 июля, когда истечет срок подачи заявок от претендентов. Бёрнем уже представил программу реформ, направленных на децентрализацию власти и повышение уровня жизни населения, но его внешнеполитическая повестка пока не сформирована.