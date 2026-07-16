В Керчи объяснили плавающий график отключения света

В Керчи четвертую неделю действует график отключения электроэнергии. И. о. главы администрации города-героя Иван Кошель объяснил установленную систему подключения «три через три».

«График “три через три часа” означает именно возможное отключение в этот временной промежуток. Что касается сроков включения: если линии отключились автоматически — свет дадут в течение 30 минут, если в ручном режиме — потребуется до 1 часа»,— написал чиновник в своих соцсетях.

Иван Кошель также сообщил, что из-за сильной жары в водопроводных трубах зацвел фитопланктон, усилив неприятный запах воды в кранах. Однако, по его словам, вода безопасна для бытового использования — на станции ведутся круглосуточная очистка, обеззараживание и лабораторный контроль. Специалисты проводят промывку системы, чтобы убрать запах.

15 июля после атаки украинских беспилотников город Керчь, а также ряд населенных пунктов северного, восточного и западного районов Крыма оказались полностью обесточенными. Это, в свою очередь, спровоцировало там перебои с подачей воды.

Александр Дремлюгин, Симферополь