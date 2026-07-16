В Керчи объяснили плавающий график отключения света
В Керчи четвертую неделю действует график отключения электроэнергии. И. о. главы администрации города-героя Иван Кошель объяснил установленную систему подключения «три через три».
«График “три через три часа” означает именно возможное отключение в этот временной промежуток. Что касается сроков включения: если линии отключились автоматически — свет дадут в течение 30 минут, если в ручном режиме — потребуется до 1 часа»,— написал чиновник в своих соцсетях.
Иван Кошель также сообщил, что из-за сильной жары в водопроводных трубах зацвел фитопланктон, усилив неприятный запах воды в кранах. Однако, по его словам, вода безопасна для бытового использования — на станции ведутся круглосуточная очистка, обеззараживание и лабораторный контроль. Специалисты проводят промывку системы, чтобы убрать запах.
15 июля после атаки украинских беспилотников город Керчь, а также ряд населенных пунктов северного, восточного и западного районов Крыма оказались полностью обесточенными. Это, в свою очередь, спровоцировало там перебои с подачей воды.
Перебои с электроснабжением в Крыму, включая Керчь, происходят не впервые. В июле 2026 года в Крыму, в том числе в Керчи, произошел блэкаут после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки были обесточены многие города и районы полуострова, возникли проблемы с водоснабжением. Для жителей открывали центры, где можно было зарядить телефоны и получить актуальную информацию. Ранее в октябре 2025 года в Евпатории также было восстановлено электроснабжение после атак беспилотников, повредивших несколько электроподстанций.
Помимо атак беспилотников, причиной отключений электричества в Крыму становятся и другие факторы. Например, в январе 2024 года в Севастополе и Керчи наблюдались аварийные отключения из-за сбоя на Балаклавской ТЭС, обеспечивающей 45% энергопотребления полуострова. В июле 2024 года в Керчи произошла авария на высоковольтной подстанции, из-за которой без света остались более 53 тысяч человек. Также в ноябре 2023 года сильный штормовой ветер оставил без электричества более 51 тысячи жителей 88 населенных пунктов Крыма, включая Керчь, Феодосию и Евпаторию. В июле 2024 года отключения электроэнергии в Керчи и других регионах юга России были связаны со сбоем на Ростовской АЭС, вызванным аномальной жарой и нагрузкой на электросети.