Креатив поставили на учет

VII «Российская креативная неделя», которая пройдет 17–18 июля в московском комплексе «Мечта» в Парке Горького, заявит новую повестку развития креативной экономики страны. Центральной темой форума станет экономика ценностей — именно она определит содержание ключевых дискуссий деловой программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Российская креативная неделя» Фото: «Российская креативная неделя»

Как следует из программного видеообращения организаторов, участникам предстоит обсудить роль креативной экономики в развитии России и ее опору на национальные смыслы и культурный код. За последние годы развитие креативной экономики стало одним из приоритетов государственной политики. По поручению президента Владимира Путина сформирована законодательная основа. Готовится к утверждению Стратегия развития креативной экономики до 2036 года и разрабатывается федеральный проект развития креативных индустрий. Целевые ориентиры: увеличить вклад отрасли в ВВП с 4,2% в 2025 году до 6% к 2030 году и до 7,7% к 2036 году. По итогам 2025 года объем креативной экономики уже достиг 8,26 трлн руб.

Креативная экономика — это модель экономики, где главным ресурсом и источником ценности становятся человеческий талант, смыслы, интеллектуальная собственность. В отличие от традиционной экономики, опирающейся на ограниченные ресурсы, креативная экономика генерирует рост за счет генерации новых идей, культурных смыслов и инноваций. Сюда входят дизайн, архитектура, кино, музыка, издательское дело, разработка видеоигр, IT и медиа.

«Еще несколько лет назад нам приходилось объяснять, что такое креативные индустрии и почему они важны для развития экономики. Сегодня этот этап уже пройден. В регионах создаются креативные кластеры, развивается новая среда, появляются проекты в сфере дизайна, моды, гастрономии, кино, анимации, архитектуры, IT и других направлений», — сказал в видеообращении начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, особую роль играет «Российская креативная неделя», которая за годы проведения стала площадкой формирования отраслевой повестки: «Именно на площадке Креативной недели формировалось сообщество людей, которые продвигали идею развития креативной экономики. Сегодня эта работа получила практическое продолжение: появляются законы, региональные программы поддержки и новые инструменты развития».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: «Российская креативная неделя» Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: «Российская креативная неделя»

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш говорит, что креативные индустрии перестали восприниматься исключительно как сфера творчества и развлечений — сегодня это полноценный сектор экономики, создающий рабочие места, формирующий новые рынки и развивающий регионы.

Отдельное внимание в видеообращении уделено роли человека. Как сказала в видеообращении представитель МИД России Мария Захарова, культура начинается с усилий человека и стремится к вершинам человеческий достижений. Само слово «культура», отметила Мария Захарова, связано с идеей обработки, развития и результата. «Креативная экономика, — продолжает она, — это не только цифры, показатели и планы. В ее основе всегда находится человек, его талант, способность создавать новое и передавать через творчество смыслы, которые становятся частью культурного наследия».

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов добавил, что сегодня одна из важнейших задач — создание проектов, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности и сохраняющих культурный код. Национальная идентичность, как следует из материалов форума, становится источником конкурентных преимуществ. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отмечает, что развитие креативных индустрий открывает новые возможности для раскрытия космической темы через кино, дизайн, гастрономию и архитектуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки

Фото: «Российская креативная неделя» Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки

Фото: «Российская креативная неделя»

Деловая программа форума будет объединена вокруг трех треков. Первый — «Глобальная креаномика. Объединение по ценностям» — будет посвящен новым принципам глобальной конкуренции за технологии, смыслы и таланты, включая развитие отечественных цифровых платформ и продвижение российского продукта на внешних рынках. Второй трек — «Креаномика России: сила многообразия в единстве» — предлагает новый взгляд на территориальное развитие и культурное многообразие как стратегический актив. Третий — «Человек креативный и образ будущего» — впервые на форуме ставит повестку о человеке как авторе креативной экономики.

В программе — более 60 мероприятий с участием свыше 350 спикеров из более чем 25 стран мира, включая представителей Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. На площадке будут представлены спецпроекты регионов-участников, в том числе арт-объекты Нижегородской, Рязанской, Челябинской областей и Башкирии. На форума также состоятся мероприятия «Музконтента» Президентского фонда культурных инициатив, посвященные роли музыки в формировании ценностей, а организаторы объявят запуск Всероссийского движения «Креативное поколение».