Каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных магистралях Москвы происходит ночью

По последним данным, каждая пятая авария со смертельным исходом на крупных московских магистралях происходит в ночное время, сообщили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Несмотря на небольшое количество машин ночью, свободные дороги нередко становятся причиной опасного поведения водителей,— пояснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— В результате каждая пятая смертельная авария на крупных магистралях происходит именно в темное время суток, хотя на ночь приходится лишь 13% всех ДТП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За первое полугодие текущего года на городских магистралях произошло 138 ночных аварий против 890 дневных. По данным ЦОДД, на темное время суток приходится 20% смертельных ДТП, в результате которых с начала года на крупных магистралях погибли восемь человек. «Ночью ухудшается видимость, сложнее правильно оценить расстояние и скорость других автомобилей, а превышение скорости существенно сокращает время на реакцию и торможение»,— пояснили в центре. «Поэтому даже при небольшом количестве машин последствия ДТП чаще оказываются тяжелыми»,— добавили там.

Одновременно с этим, по данным ЦОДД, с начала 2023 года дорожные камеры зафиксировали на 88% меньше нарушений ПДД ночью по сравнению с дневным временем. Чаще всего ночью нарушают скоростной режим: в 82% случаев это превышение на 20–40 км/ч, в 2% — на 40–60 км/ч.

Иван Буранов