Митрополит Тихон назначен настоятелем монастыря в Севастополе

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) стал священноархимандритом (настоятелем) Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе. Это следует из публикаций в журналах Священного синода. До этого митрополит был исполняющим обязанности игумена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Тихон (Шевкунов)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Митрополит Тихон (Шевкунов)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В публикации отмечается, что о назначении настоятелем монастыря в Севастополе попросил сам митрополит Тихон. Исполняющим обязанности наместника обители назначен иеромонах Андрей (Коротков) сроком на один год.

Митрополит Тихон уже был настоятелем двух монастырей. В 2012 году его назначили игуменом Сретенского монастыря в Москве. В 2018 году — Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. В 2024 году, после того как священнослужитель стал главой Крымской митрополии, его назначили и. о. игумена Владимирского Херсонесского мужского монастыря.