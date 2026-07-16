Митрополит Тихон назначен настоятелем монастыря в Севастополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) стал священноархимандритом (настоятелем) Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе. Это следует из публикаций в журналах Священного синода. До этого митрополит был исполняющим обязанности игумена.
Митрополит Тихон (Шевкунов)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В публикации отмечается, что о назначении настоятелем монастыря в Севастополе попросил сам митрополит Тихон. Исполняющим обязанности наместника обители назначен иеромонах Андрей (Коротков) сроком на один год.
Митрополит Тихон уже был настоятелем двух монастырей. В 2012 году его назначили игуменом Сретенского монастыря в Москве. В 2018 году — Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. В 2024 году, после того как священнослужитель стал главой Крымской митрополии, его назначили и. о. игумена Владимирского Херсонесского мужского монастыря.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) известен как влиятельный церковный деятель. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в Москве, а в 2018 году — правящим архиереем Псковской епархии и главой Псковской митрополии, откуда и переведен в Крым. СМИ неоднократно называли его «духовником Владимира Путина», хотя сам митрополит это не подтверждал, отмечая лишь, что президент консультируется со многими компетентными людьми по вопросам православия, и он в их числе.
В октябре 2023 года Тихон (Шевкунов) был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским. С его назначением в Крыму связан ряд крупных проектов, таких как музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, открытый летом 2024 года, на создание которого было потрачено около 60 млрд рублей, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» в Мелитополе. В ноябре того же года президент Владимир Путин наградил митрополита орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие духовной жизни и возведение «Нового Херсонеса».
После переезда в Крым митрополит Тихон сообщал о получении угроз и обеспечении его профессиональной охраной. В феврале 2025 года ФСБ предотвратила покушение на митрополита, которое, по версии ведомства, было организовано украинскими спецслужбами. Целью покушения называли срыв переговоров между Россией и США. Среди обвиняемых оказались его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, которые, по данным следствия, должны были взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве. Они были арестованы, но впоследствии отказались от признательных показаний, заявив о давлении. В январе 2026 года скончался его предшественник на посту главы Крымской митрополии, митрополит Лазарь.