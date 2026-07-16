«Акрон» подписал полузащитника Юрия Железнова

Полузащитник Юрий Железнов подписал четырехлетний контракт с ФК «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игрок, которому 23 года, ранее выступал за екатеринбургский «Урал». Он является воспитанником саранской «Мордовии», московского «Спартака» и казанского «Рубина».

Спортивный директор клуба Алексей Буртовой отметил, что футболист способен играть на обоих флангах атаки. По его словам, Юрий Железнов обладает высокой скоростью, умением вести единоборства один в один и качественным ударом.

В «Акроне» Юрий Железнов будет выступать под 14-м номером.

Андрей Сазонов