«Акрон» подписал полузащитника Юрия Железнова
Полузащитник Юрий Железнов подписал четырехлетний контракт с ФК «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Игрок, которому 23 года, ранее выступал за екатеринбургский «Урал». Он является воспитанником саранской «Мордовии», московского «Спартака» и казанского «Рубина».
Спортивный директор клуба Алексей Буртовой отметил, что футболист способен играть на обоих флангах атаки. По его словам, Юрий Железнов обладает высокой скоростью, умением вести единоборства один в один и качественным ударом.
В «Акроне» Юрий Железнов будет выступать под 14-м номером.