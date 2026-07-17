Запланированная убыль

Улучшение предложения энергетического угля на мировом рынке в 2027–2028 годах грозит снижением цен на этот вид топлива с поставкой из России на 10–20%. Положение российских экспортеров дополнительно осложнят необходимость сохранения скидок и высокие издержки. Пока Россия увеличивает поставки угля на отдельные рынки в основном за счет более низких, чем у конкурентов, цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Экспортные цены российского энергетического угля до конца 2028 года могут снизиться на 10–20% от июньских уровней, в зависимости от направления. Это следует из прогноза NEFT Research. Причины, поддерживавшие цены, в 2027–2028 годах постепенно нивелируются, отмечают аналитики. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков ожидает снижения цен на 10–15% от локальных максимумов 2026 года.

Как отмечается в обзоре NEFT Research, во втором квартале 2026 года мировые котировки энергетического угля росли: затянувшийся ближневосточный кризис оказывал давление на рынок через удорожание морской логистики и рост премий за риск. Дополнительными факторами стали майские ограничения производства в Китае, перебои с поставками из Колумбии и ЮАР, а также июньское решение Индонезии перевести экспорт под контроль госкомпании, перечисляют аналитики. На азиатском рынке, сказано в обзоре, цены обновили максимумы с 2024 года.

В 2027–2028 годах, указывают в NEFT Research, внутренняя добыча в Китае стабилизируется по мере завершения тотальных проверок безопасности, а экспортные потоки из Индонезии адаптируются к новым регуляторным механизмам распределения сырья. «На рынке образуется структурный профицит»,— говорится в обзоре. По прогнозам аналитиков, котировки энергетического угля в Австралии, ЮАР и Европе к 2028 году скорректируются на 5–9% от уровней 2026 года.

По оценкам NEFT Research, индекс энергетического угля 5500 ккал на 1 кг на Дальнем Востоке к концу 2026 года снизится до $84 за тонну с $97 за тонну в июне. В 2027 году цены ожидаются в диапазоне $78–88 за тонну, в 2028 году — на уровне $78 за тонну. Энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг на Северо-Западе в 2027–2028 годах может подешеветь до $65–70 с $75 за тонну в июне. Индекс для этого угля на Юге за аналогичный период, вероятно, снизится с $85 до $77–80 за тонну.

Как ожидают в NEFT Research, рентабельность российских экспортеров останется под давлением из-за необходимости сохранения скидок и высоких инфраструктурных издержек. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин говорит, что при текущих ценах и курсе угольщики из Кузбасса без своей портовой и логистической инфраструктуры зарабатывают только на Дальнем Востоке около $5 за тонну, а на Балтике и Черном море теряют примерно по $10 за тонну. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов считает, что сохранение рентабельности на основных экспортных направлениях будет во многом зависеть от наличия собственных портовых мощностей и вагонного парка. Опрошенные угольные компании комментарии не предоставили.

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев говорит, что пока вопрос с устойчивым прогнозируемым предложением угля на рынке морской торговли не решен. «Мы видим, что регуляторы в Индонезии действуют ситуативно в отношении квот на объемы добычи и попыток регулировать экспорт»,— замечает он. По словам господина Красноженова, нарастающая напряженность в Персидском заливе и аномально жаркая погода в Европе еще оказывают определенную поддержку ценам на уголь.

Экспорт угля из России растет. Как следует из данных ЦЦИ, за пять месяцев 2026 года отгрузки увеличились на 4,7%, до 85,1 млн тонн. ОАО РЖД сообщало о росте перевозок угля на экспорт в морские порты по итогам полугодия на 10,1%, до 86,7 млн тонн. На отдельных рынках динамика более выражена. Согласно BigMint, Индия за шесть месяцев увеличила импорт российского угля на 30%, до 5,4 млн тонн, несмотря на общее сокращение закупок на 18%. В BigMint допускают, что доля угля из РФ в Индии может вырасти за счет ценового преимущества перед топливом из Индонезии, ЮАР и США, а также короткого логистического плеча. Но в Sxcoal отмечают, что рост цен на топливо в РФ может ограничить российский экспорт угля в ближайшие месяцы.

Полина Трифонова