Спрос на свадебные букеты в Казани вырос на 50%

В Казани в первой половине лета спрос на свадебные букеты вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Flowwow.

Средний чек на свадебный букет в городе составил 3,8 тыс. руб. В этом году, как и в прошлом, наибольшее количество заказов пришлось на июль.

Самыми популярными цветами для букетов невест стали диантусы в сочетании с эустомой, гипсофилой и эвкалиптом. Также в качестве акцентов покупатели выбирали пионовидные кустовые розы и гортензии.

Сезонный рост отмечают и в сегменте свадебных тортов. В Казани пик их продаж приходится на период с мая по август, стоимость десертов составляет от 3,7 тыс. до 24 тыс. руб.

Анна Кайдалова