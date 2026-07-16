Хоккейная «Лада» пополнилась вратарем Андреем Мишуровым
Вратарь Андрей Мишуров стал игроком тольяттинской «Лады». Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Фото: пресс-служба ХК Металлург
Андрей Мишуров является воспитанником омской школы хоккея. В системе «Авангарда» вратарь прошел все ступени подготовки. Дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялся в сезоне-2020/2021.
Всего в КХЛ Андрей Мишуров провел 109 матчей, одержал 44 победы, а также записал на свой счет пять игр «на ноль». Процент отраженных бросков вратаря составляет 91,4%, коэффициент надежности — 2,69.