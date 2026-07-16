«Антиплагиат» нашел ИИ в каждой третьей студенческой работе
«Антиплагиат» обнаружил признаки использования искусственного интеллекта в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года. За это время сервис проверил более 2,73 млн работ. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе компании.
Признаки использования ИИ нашли в более чем 983 тыс. работ. За аналогичный период прошлого года их количество составило 575,9 тыс. В «Антиплагиате» отметили, что во втором квартале 2025 года признаки генерации были в каждой пятой работе.
В этом году в топ-пять направлений, где студенты чаще всего использовали ИИ при написании работ, вошли «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации», «Компьютерные и информационные науки», «Медицинские технологии», «Политологические науки». Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков рассказал о разработке новой системы проверки заимствований и ИИ в студенческих работах, которая будет выделять и анализировать конкретные фрагменты.
Увеличение количества обнаружений ИИ в студенческих работах системой «Антиплагиат» отражает общую тенденцию роста использования искусственного интеллекта в образовании. Так, по данным за первый квартал 2026 года, признаки применения ИИ были найдены в 27% студенческих работ, тогда как годом ранее этот показатель составлял 17%. Отмечается, что многие студенты используют ИИ не для полного создания текста, а для редактирования и дополнения собственных материалов, что могло повлиять на снижение уровня плагиата в целом. Однако такое использование, по мнению некоторых экспертов, может негативно сказаться на развитии критического мышления и самостоятельности студентов.
Вузы пока находятся в поиске баланса между адаптацией к новым технологиям и сохранением академической честности. Минобрнауки РФ планирует пересмотреть образовательные стандарты, добавив в них модули по обучению работе с ИИ. Предполагается, что это поможет перевести процесс использования ИИ в управляемое русло, вместо того чтобы полностью запрещать его, что многие эксперты считают нецелесообразным, поскольку студентам предстоит работать на рынке, где технологии ИИ широко применяются.
При этом существует проблема, когда система «Антиплагиат» ошибочно распознает авторский текст как сгенерированный нейросетью. Студенты жалуются на обнуление работ или недопуск к защите даже при минимальном проценте обнаружения ИИ. В связи с этим обсуждается необходимость совершенствования систем антиплагиата для более адекватного выявления генерации и пересмотр подходов к оценке знаний студентов, возможно, с акцентом на устные ответы и демонстрацию «траектории мысли».