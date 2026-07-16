«Антиплагиат» нашел ИИ в каждой третьей студенческой работе

«Антиплагиат» обнаружил признаки использования искусственного интеллекта в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале 2026 года. За это время сервис проверил более 2,73 млн работ. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе компании.

Признаки использования ИИ нашли в более чем 983 тыс. работ. За аналогичный период прошлого года их количество составило 575,9 тыс. В «Антиплагиате» отметили, что во втором квартале 2025 года признаки генерации были в каждой пятой работе.

В этом году в топ-пять направлений, где студенты чаще всего использовали ИИ при написании работ, вошли «Искусствоведение», «СМИ и массовые коммуникации», «Компьютерные и информационные науки», «Медицинские технологии», «Политологические науки». Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков рассказал о разработке новой системы проверки заимствований и ИИ в студенческих работах, которая будет выделять и анализировать конкретные фрагменты.