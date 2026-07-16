«Классический конфликт отцов и детей»

«Для нас это не имеет значения», — так в Кремле прокомментировали отставку правительства Украины. 16 июля Верховная Рада утвердила нового премьера и еще 16 министров. Главой кабинета стал гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Однако вакантным остается пост министра обороны и внутренних дел. Таковы последствия нового конфликта в коридорах украинской власти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на боевых действиях все это вряд ли отразится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В украинской власти очередной скандал — Владимир Зеленский уволил премьера Юлию Свириденко. Официальная причина — подготовка страны к зиме: нужен более опытный руководитель. Правительство, согласно закону, в этом случае уходит в отставку. Соответственно, свой пост покинул и самый молодой гражданский глава Минобороны в истории современной Украины, 35-летний Михаил Федоров. В должности он пробыл ровно шесть месяцев. За это время стяжал славу современного чиновника-реформатора.

Считается, что он добился больших успехов в деле внедрения в вооруженные силы цифровых технологий. Однако, как это часто бывает в таких случаях, энергичный министр вступил в серьезный конфликт с представителями старой формации — с военными, в частности с Александром Сырским. Владимир Зеленский, судя по всему, принял сторону главкома ВСУ и решил уволить Федорова. Его обвинили в том числе в провалах системы мобилизации — он не смог навести там порядок.

На освободившееся место предполагалось назначить министра внутренних дел Игоря Клименко.

Прогрессивное сообщество вступилось за молодость — люди вышли на протесты. Молодой технократ, вдохновленный народной поддержкой, бросил вызов высшей власти: выступил с зажигательными речами о притеснении прогрессивных идей, а также призвал Зеленского отправить Сырского в отставку и назначить на его место генералов новой постсоветской школы. Все это можно, ко всему прочему, считать заявкой на дальнейшую политическую карьеру, ведь «гонимых всегда любят».

Президент в итоге взял паузу, сославшись на то, что мнение народа для него крайне важно. Налицо классический конфликт отцов и детей. Опыт против новых идей. Однако не факт, что, сбросив отцов, дети добьются лучших результатов. Ломать, как известно, не строить. Есть риск оказаться у разбитого корыта. Это универсальная вещь (не применительно к украинской истории). В Кремле дали понять, что происходящее их не особо волнует. Мы также не будем подробно погружаться во внутренние проблемы соседнего государства. Вопрос в том, как это отразится на ходе боевых действий и на позициях самого Зеленского.

А вдруг Майдан пойдет дальше и потребует уже его отставки?

Есть мнение, что нынешний лидер от всего этого только выиграет. Ибо за последнее время он приобрел немалый политический опыт, в том числе и в интригах. Здесь применима формула «разделяй и властвуй», по-другому это называется системой сдержек и противовесов. Лидер готов слышать всех, в том числе и глас народа с улиц. Впрочем, Украина — такое государство, где возможно все что угодно. Собственно, главное заключается в том, что мир в результате всего этого вряд ли наступит. Здесь, как говорится, сомнения прочь.

Дмитрий Дризе