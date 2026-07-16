В Марий Эл не будут вводить ограничения на заправку автомобилей

В Марий Эл не планируют вводить ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным дням или с использованием QR-кодов. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

По его словам, в регионе организован ежедневный мониторинг ситуации с топливом, а оперативные данные получают ответственные ведомства.

Как сообщил глава региона, объемы поставок топлива в республику соответствуют среднесуточному потреблению за аналогичный период прошлого года.

В Йошкар-Оле к работе на автозаправочных станциях привлекли волонтеров для помощи автомобилистам в очередях.

Анна Кайдалова