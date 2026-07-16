«Группа Астра» открыла сбор заявок на выпуск ЦФА с доходностью 15%
«Группа Астра» (MOEX: ASTR) выходит на рынок цифровых финансовых активов с новым размещением на платформе «Атомайз», принадлежащей Т-Банку. Эмитент планирует привлечь до 800 млн руб., которые будут направлены на финансирование текущих операционных нужд компании.
Максимальный объем выпуска установлен на отметке 800 млн руб. с фиксированной доходностью 15% годовых. Начисление дохода инвесторам будет производиться ежемесячно. Полное погашение всех обязательств по выпуску запланировано на 19 апреля 2027 года.
Сбор заявок стартовал и продлится до 16:00 мск 23 июля. Эмитент оставляет за собой право закрыть книгу заявок досрочно в случае полного выкупа всего объема инвесторами. Минимальная стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. руб. Бумаги доступны юридическим и физическим лицам, без ограничений по статусу квалификации инвестора.
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России активно развивается, демонстрируя значительный рост объемов размещений. В 2024 году объем размещенных ЦФА превысил 604 млрд рублей, что почти в девять раз больше показателя предыдущего года. К началу 2025 года суммарный объем действующих выпусков ЦФА достиг более 274 млрд рублей. На рынке работают 15 операторов информационных систем (ОИС), среди наиболее активных — платформы Альфа-банка, «Атомайз», Сбербанка и «Токеон».
Основной объем выпусков ЦФА приходится на банки и крупный бизнес, однако растет интерес и среди малых и средних предприятий, которые используют этот инструмент для привлечения финансирования благодаря удобству и гибкости. Эмитенты, в том числе промышленные предприятия и девелоперы, видят в ЦФА возможность диверсифицировать долговой портфель и снизить стоимость капитала. Однако вторичный рынок ЦФА пока развит слабо, что ограничивает интерес инвесторов, хотя некоторые операторы пытаются решить эту проблему, внедряя собственные системы вторичных торгов. Значительная часть выпусков являются краткосрочными, но доля более долгосрочных инструментов растет.
Регуляторы, включая Банк России и Министерство финансов РФ, поддерживают развитие рынка ЦФА. Банк России разрабатывает концепцию регулирования, которая может включать изменения в подходы к квалификации инвесторов и расширение лимитов для неквалифицированных инвесторов. Однако существуют сложности, такие как необходимость гармонизации налогообложения ЦФА с классическими ценными бумагами, отсутствие законодательного понятия дефолта по ЦФА и требований к раскрытию информации, а также ограничения для неквалифицированных инвесторов.