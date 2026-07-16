«Группа Астра» открыла сбор заявок на выпуск ЦФА с доходностью 15%

«Группа Астра» (MOEX: ASTR) выходит на рынок цифровых финансовых активов с новым размещением на платформе «Атомайз», принадлежащей Т-Банку. Эмитент планирует привлечь до 800 млн руб., которые будут направлены на финансирование текущих операционных нужд компании.

Максимальный объем выпуска установлен на отметке 800 млн руб. с фиксированной доходностью 15% годовых. Начисление дохода инвесторам будет производиться ежемесячно. Полное погашение всех обязательств по выпуску запланировано на 19 апреля 2027 года.

Сбор заявок стартовал и продлится до 16:00 мск 23 июля. Эмитент оставляет за собой право закрыть книгу заявок досрочно в случае полного выкупа всего объема инвесторами. Минимальная стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. руб. Бумаги доступны юридическим и физическим лицам, без ограничений по статусу квалификации инвестора.