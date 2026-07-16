Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 17 июля

Австралийский доллар 54,7992
Английский фунт 105,5650
Белорусский рубль 27,1504
Гонконгский доллар* 99,8828
Дирхам ОАЭ 21,3256
Доллар США 78,3181
Евро 89,3296
Индийская рупия** 81,3127
Казахстанский тенге** 16,6737
Канадский доллар 55,7464
Китайский юань 11,5139
СДР 106,3716
Сингапурский доллар 60,7824
Турецкая лира* 16,6749
Украинская гривна* 17,5533
Шведская крона* 80,8610
Швейцарский франк 97,0485
Японская иена** 48,2998

*За 10. **За 100.