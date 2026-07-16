Черноземье 16.07.2026, 18:09 Официальные курсы валют ЦБ на 17 июля Австралийский доллар 54,7992 Английский фунт 105,5650 Белорусский рубль 27,1504 Гонконгский доллар* 99,8828 Дирхам ОАЭ 21,3256 Доллар США 78,3181 Евро 89,3296 Индийская рупия** 81,3127 Казахстанский тенге** 16,6737 Канадский доллар 55,7464 Китайский юань 11,5139 СДР 106,3716 Сингапурский доллар 60,7824 Турецкая лира* 16,6749 Украинская гривна* 17,5533 Шведская крона* 80,8610 Швейцарский франк 97,0485 Японская иена** 48,2998 *За 10. **За 100.